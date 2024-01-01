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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر فادحة.. خطط حلف الناتو للاستيلاء علي شبه جزيرة القرم تتحول لكارثة

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أفادت مجلة “ميليتري ووتش” الأمريكية، بأن خطط حلف شمال الأطلسي “الناتو”، للاستيلاء على شبه جزيرة القرم من قبل القوات الأوكرانية أدت إلى خسائر فادحة في المعدات المقدمة للقوات المسلحة الأوكرانية.

أوضحت المجلة الأمريكية، أنه “كان لدى الغرب آمال كبيرة في أن الهجمات الضخمة ستجبر روسيا على التنازل عن أراض كبيرة، مما قد يسمح للقوات الأوكرانية باستعادة شبه جزيرة القرم ذات الأهمية الاستراتيجية”.

ولفتت إلي أنه تم تحذير أوكرانيا في البداية من أنه إذا لم يسفر الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية بدعم من الناتو عن نتائج، فقد يقوض بشكل خطير المزيد من الدعم المادي لنظام كييف.

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أضافت: “أكدت لقطات الطائرات بدون طيار التي تم تصوريها في الأيام الأولى من الهجوم أن بعض القطع الأكثر شهرة من المعدات التي تستخدمها الوحدات الأوكرانية الرائدة، مثل دبابات ليوبارد 2A6 الألمانية والمركبات القتالية الأمريكية من طراز “برادلي”، قد دمرتها القوات الروسية، وظهرت المزيد من اللقطات في الأشهر التي تلت ذلك”.

شبه جزيرة القرم الناتو القوات الأوكرانية حلف شمال الأطلسي كييف روسيا

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