تنهي سامسونج الشائعات والتسريبات أخيراً بإزاحة الستار عن سلسلة جالاكسي S24 في 17 يناير، لكن بعد أسبوعين فقط من الإعلان المرتقب، لدينا صورة واضحة عما يمكن توقعه. في حال فاتكم الأمر، اطلعوا على مواصفات جالاكسي S24 Ultra. أما هنا، سنركز على الإصدارين الأصغر.

الأسطورة الخارقة..مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي S24|المنافس الأقوى لـ iPhone 15

شاشات LTPO مع دقة QHD+ للـ S24+

كان من المحرج بالنسبة للهواتف الرائدة، أن تعمل شاشات جالاكسي S23 و S23+ بمعدلات تحديث محددة مسبقًا فقط. سيوفر التحول طال انتظاره إلى شاشات LTPO إمكانية تغيير معدل تحديث الهواتف غير الفائقة لسنة 2024 بين 1Hz و 120Hz.

ومن المتوقع أيضًا أن يرتقي هاتف سامسونج جالاكسي S24+ بالدقة إلى QHD+ بعد عدة سنوات من FHD+. ومع ذلك، سيلتزم S24 الأصغر بدقة FHD+ (كان S20 و S20+ مزودين بشاشات QHD+).

سيزيد كل من جالاكسي S24 و S24+ قطري شاشاتهما بمقدار عُشر بوصة، ليصبحا 6.2 بوصة و 6.7 بوصة على التوالي. وسيكثر ذلك على حساب الحواف الضيقة حيث يُتوقع أن يكون حجم النموذجين تقريبًا مماثلًا لسابقيهم S23.

ستكون الشاشات الجديدة أكثر سطوعًا بشكل ملحوظ من ذي قبل أيضًا، حيث تستهدف 2600 شمعة مقارنة بـ 1750 شمعة كحد أقصى لجيل 2023.

بطاريات أكبر قليلاً، وشحن مماثل

على الرغم من الحفاظ على الأبعاد تقريبًا كما هي، سيكون لدى جالاكسي S24 و S24+ بطاريات أكبر قليلاً. سيكون للنموذج الصغير سعة 4000 مللي أمبير (زيادة 100 مللي أمبير عن S23)، وللطراز المتطور سعة 4900 مللي أمبير (زيادة 200 مللي أمبير عن S23+).

لا تتوقعوا أي معجزات عندما يتعلق الأمر بالشحن. سيبلغ الحد الأقصى لجالاكسي S24+ 45 واط عبر USB-C، أما S24 فهو عالق عند 25 واط. كلاهما سيشحن لاسلكيًا بقدرة 15 واط. أين التقدم التكنولوجي إذن؟

الأسطورة الخارقة..مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي S24|المنافس الأقوى لـ iPhone 15

عودة معالج Exynos

أكد الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم تقريبًا أن جالاكسي S24 و S24+ سيستخدمان شريحة Exynos - فقط وحدات الولايات المتحدة وكندا سيتم توفيرها مع Snapdragon 8 Gen 3 للجيلاكسي (وهي الشريحة الوحيدة لجالاكسي S24 Ultra).

تعد معالج Exynos 2400 بأداء محسن بنسبة 70% في وحدة المعالجة المركزية، لكن تذكر أن هذه المقارنة مع Exynos 2200 من عام 2022 وليس Snapdragon 8 Gen 2 للجيلاكسي من العام الماضي.

لم تقدم شركة Samsung LSI الكثير من التفاصيل حول وحدة معالجة الرسومات Xclipse 940 الجديدة، والتي تستند إلى تقنية RDNA 3 من AMD. استند Xclipse 920 الموجود في شريحة 2200 على RDNA 2 الأقدم. وفقًا لأرقام AMD، تقدم RDNA 3 أداءً أعلى بنسبة 50% لكل وات مقارنة بسابقتها. ستجلب وحدة معالجة الرسومات تحسينات على تتبع الأشعة والظلال والانعكاسات والإضاءة العامة.

الأسطورة الخارقة..مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي S24|المنافس الأقوى لـ iPhone 15

الشريحة أسرع بشكل كبير في مهام الذكاء الاصطناعي، أسرع بمقدار 14.7x. سيشغل هذا ميزات مثل Live Translate و Generative Edit. وفقًا للشائعات، سيعمل Live Translate على الجهاز، بينما سيعتمد Generative Edit على الدعم السحابي، لم تقدم سامسونج LSI الكثير من التفاصيل حول معالج Exynos 2400 الجديد، رغم أنه أسرع بنسبة 70% في وحدة المعالجة المركزية عن سابقه Exynos 2200. لكن التطور الأبرز يكمن في شريحة الرسوميات Xclipse 940 الجديدة المستندة على تقنية AMD RDNA 3، والتي تقدم أداءً أعلى بنسبة 50% لكل واط مقارنةً بـ RDNA 2. وسيشهد تحسينًا ملحوظًا في تتبع الأشعة والظلال والانعكاسات والإضاءة العامة.

الأسطورة الخارقة..مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي S24|المنافس الأقوى لـ iPhone 15

أما فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، فهو أسرع بـ 14.7 مرة، ما سيدعم ميزات مثل Live Translate و Generative Edit. وفقًا للشائعات، سيعمل Live Translate على الجهاز، بينما سيعتمد Generative Edit على الدعم السحابي.

حصل Galaxy S24+ على ترقية في سعة الرام إلى 12 جيجابايت (مقابل 8 جيجابايت في S23+)، بينما بقي الهاتف الأصغر مع 8 جيجابايت فقط. كما لن يحصل S24 على ترقية في مساحة التخزين الأساسية التي ستبقى 128 جيجابايت (مقابل 256 جيجابايت في S24+). ولا يزال لدى المستخدمين إمكانية الحصول على ترقية مجانية للذاكرة عند الطلب المسبق.

الأسطورة الخارقة..مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي S24|المنافس الأقوى لـ iPhone 15

الكاميرا

لا توجد مؤشرات على تحديثات كبيرة في الكاميرات. حيث ستبقى الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل والعدسة الواسعة 12 ميجابكسل والتقريب البصري 10 ميجابكسل كما هي. وتشير التسريبات إلى تقريب بصري مزدوج 2x و 3x لكنها تعتمد على تقريب رقمي 2x في الكاميرا الرئيسية وميزة التقريب البصري 3x. وستبقي الكاميرا الأمامية مستشعر 12 ميجابكسل من العام الماضي.

الأسطورة الخارقة..مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي S24|المنافس الأقوى لـ iPhone 15

التصميم

لن تحصل الهواتف على إطار تيتانيوم كما أشيع سابقًا، بل ستستخدم إصدارًا جديدًا من Armor Aluminum. كما ستحافظ على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء. وستتوفر بأربعة ألوان قياسية: الأسود والأخضر والأزرق والأصفر، مع ألوان حصرية لموقع Samsung.com وقدر تتوفر ألوان إضافية لاحقًا في العام.