بعد شهر رمضان.. حقيقة زواج مصطفى شعبان ومديرة أعمال عمرو دياب السابقة

قالت الإعلامية نهاد سمير، إنه كان يوجد شائعة ولم يتم تأكيدها حتى الآن، والتي تخص الفنان مصطفي شعبان، وتفاصيل زواجه قريبا من مديرة أعمال عمرو دياب السابقة هدى الناظر.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هدى الناظر معروفة باسم “الجندي المجهول” فى حياة الفنان عمرو دياب، لم تستمر كثيرا مع الهضبة بسبب تدخلات طليقة عمرو الدياب السابقة، ولكن هناك أخبارا أخرى تقول إن عمرو دياب هو من تخلى عنها وليست هي.

وتابعت: “أخبار زواجها من الفنان مصطفي شعبان تصدرت المواقع الإخبارية كلها، وأكدت بعض المصادر المقربة لمصطفى شعبان أن الزواج سيتم بعد شهر رمضان وأن الموضوع حقيقي”.