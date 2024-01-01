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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقل والد الفنان مصطفى شعبان إلى العناية المركزة

صدى البلد

تعرض والد الفنان مصطفى شعبان لوعكة صحية شديدة نقل على اثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات بالقاهرة. 

يواصل الفنان مصطفى شعبان تصوير مسلسله الجديد “المعلم”، والمقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية خلال شهر رمضان القادم. 

ويقوم حاليا مصطفى شعبان بتصوير عدد من المشاهد التي تجمعه بالفنان منذر رياحنة داخل الديكور الرئيسي للعمل.

وانضمت كل من الفنانة سلوى خطاب والفنانة انتصار الى فريق عمل مسلسل “المعلم”، والمقرر أن يخوض من خلاله الفنان مصطفى شعبان الماراثون الرمضاني القادم.

وانضمت الفنانة سهر الصايغ والفنان أحمد بدير إلى فريق عمل مسلسل “المعلم”، حيث يتم تصوير عدد من المشاهد فى الوقت الراهن.

العمل من بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد فؤاد سليم، ومن إخراج مرقص عادل، ومن تأليف محمد الشواف، ومن المفترض أن يعرض المسلسل في رمضان 2024.

من ناحية أخرى، قدم مصطفى شعبان فى رمضان الماضي مسلسل "بابا المجال"، وشارك فى بطولته نسرين أمين، وسهر الصايغ، وباسم سمرة، وسوسن بدر،، وجومانا مراد، ورياض الخولى، ومحمد نجاتى، ومحمود حافظ، وفرح يوسف، وسما إبراهيم، وعارفة عبد الرسول، ومحمد رضوان، وأحمد كشك، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبي.

الفنان مصطفى شعبان مسلسل بابا المجال مصطفى شعبان أفلام مصطفى شعبان ابنه مدير أعمال مصطفى شعبان

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