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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المكتب الإعلامي في غزة يكشف جرائم مروعة للاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين

غزة
غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخمبي، إن جيش الاحتلال إسرائيلي كرر جريمة إرغام المدنيين تحت تهديد السلاح والقتل على النزوح من بيوتهم الآمنة وأحيائهم السكنية إلى مناطق أخرى زعم أنها آمنة.

ووفقا للمكتب الإعلامي في بيان له، قام جيش الاحتلال الإٍسرائيلي بقصف المدنيين الذين تركوا منازلهم وارتكاب نجازر بحقهم، لافتا إلى أن هذا الأمر تكرر أكثر من 48 مرة في محافظات قطاع غزة.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إلى أن آخر هذه كانت ارتكاب 6 مجازر في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، والتي راح ضحيتها 31 فلسطينيا في 3 أيام فقط.

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أسقطت على قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية الشاملة أكثر من 45,000 صاروخ وقنبلة عملاقة يزن بعضها 2000 رطل من المتفجرات، وتعمد الاحتلال قصفها على مربعات سكنية بالكامل الأمر الذي أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء في القصف الواحد.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي، أن وزن المتفجرات التي ألقاها جيش الاحتلال من طائراته على قطاع غزة أكثر من 65,000 طن من المتفجرات، وهو ما يزيد عن وزن وقوة 3 قنابل نووية كالتي تم إلقاؤها على مدينة هيروشيما اليابانية.

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