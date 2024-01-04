بلجيكا عن تفجيرات كرمان: نتضامن بقوة مع الشعب الإيراني الذي يستحق السلام

أدانت وزارة خارجية بلجيكا، اليوم الخميس، التفجيرات التي حدثت في مدينة كرمان في إيران والتي راح ضحيتها عشرات المواطنين المدنيين.

وقال وزارة الخارجية البلجيكية في بيان لها، إن بلجيكا تتضامن بقوة مع الشعب الإيراني الذي يستحق السلام والاستقرار.

وأضافت وزارة الخارجية البلجيكية، أن بروكسل تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في إدانة التفجير الذي وقع في مدينة كرمان فالإرهاب ليس له ما يبرره.

وأدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، التفجيرين اللذين وقعا في مدينة كرمان الإيرانية، واصفًا الحادث بالـ"الإرهابي".

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته بأشد العبارات الهجوم الذي وقع اليوم في مدينة كرمان في إيران، مؤكدًا تضامنه مع الشعب الإيراني.

وقال متحدث باسم الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان له، إن هذا العمل الإرهابي أدى إلى حصيلة مروعة من القتلى والجرحى بين المدنيين، مضيفًا “أفكارنا الآن مع الضحايا وعائلاتهم. ويجب محاسبة الجناة".