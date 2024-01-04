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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزن عميق.. بيان عاجل من أرمينيا بشأن تفجيرات كرمان في إيران

أرمينيا
أرمينيا

أدان الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان، اليوم الخميس، التفجيرات التي وقعت في مدينة كرمان في إيران والتي راح ضحيتها أكثر من 103 أشخاص.

وقال الرئيس الأرميني في بيان له: "نشعر بحزن عميق إزاء الانفجارات التي وقعت في مدينة كرمان، ونتقدم بأخلص وأعمق التعازي لشعب وقيادة إيران".

وأمس الأربعاء، أفادت وسائل إعلام في إيران، بأن انفجارات غامضة حدثت في مقبرة بمدينة كرمان، حيث دفن القائد السابق للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن اليوم هو ذكرى اغتيال سليماني على يد الولايات المتحدة في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار عام 2020، خارج العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب التقارير، فقد وقعت عدة إصابات في الانفجارات التى وقعت خلال تجمع بمناسبة مرور أربع سنوات على اغتيال سليماني.

واتهم مستشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الولايات المتحدة وإسرائيل بأنها المسؤولتان عن انفجارات إيران، التي أودت بحياة 103 أشخاص.

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ايران كرمان الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان تفجيرات كرمان أرمينيا

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