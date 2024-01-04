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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعمال إرهابية.. الخارجية الفلسطينية تدين التفجيرات الواقعة في مدينة كرمان بـ إيران

فلسطين
فلسطين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، التفجيرات التي وقعت في مدينة كرمان في إيران وأعتبرتها أعمالاً إرهابية بامتياز خلفت العشرات بين قتيل وجريح.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين التفجيرات التي استهدفت المدنيين العزل في إيران وتعتبرها أعمالاً إرهابية بامتياز خلفت العشرات بين قتيل وجريح".

وعبرت الخارجية الفلسطينية عن تعازيها الحارة لجمهورية إيران الإسلامية ولأسر الضحايا بهذا المصاب الجلل  وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

وأمس الأربعاء، أفادت وسائل إعلام في إيران، بأن انفجارات غامضة حدثت في مقبرة بمدينة كرمان، حيث دفن القائد السابق للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن اليوم هو ذكرى اغتيال سليماني على يد الولايات المتحدة في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار عام 2020، خارج العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب التقارير، فقد وقعت عدة إصابات في الانفجارات التى وقعت خلال تجمع بمناسبة مرور 4 سنوات على اغتيال سليماني.

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