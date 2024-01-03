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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تناشد الأمم المتحدة بإدانة الهجوم الإرهابي في كرمان

صدى البلد

في رسالة رسمية وعاجلة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، أبلغت إيران عن هجوم إرهابي مدمر وقع في 3 يناير 2024 في مدينة كرمان. ووقع الهجوم بالقرب من موقع دفن الجنرال الإيراني قاسم سليماني خلال إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاده.

شمل الحادث انفجارين إرهابيين استهدفا عمدا المدنيين الأبرياء، مما أدى إلى خسارة مأساوية لحياة ما لا يقل عن 200 أشخاص، من بينهم نساء وأطفال. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن إصابة 211 شخصًا، بعضهم في حالة حرجة. وتجري الحكومة الإيرانية بنشاط تحقيقات شاملة لتحديد هوية الجناة والمنظمين الذين يقفون وراء هذا العمل الشنيع والقبض عليهم.

في هذه الرسالة، أعربت جمهورية إيران الإسلامية عن إدانتها القاطعة لهذه الأعمال الإرهابية البغيضة. وأضافت إن الأمة عازمة على السعي لتحقيق العدالة للضحايا، وهي ملتزمة بالاستفادة من جميع الآليات المتاحة لضمان مساءلة المسؤولين والمتواطئين معهم.

تناشد إيران الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بإلحاح أن يدينا هذا الهجوم الإرهابي المروع إدانة لا لبس فيها. وتنسجم هذه الدعوة مع موقف الأمين العام الثابت والممارسة الراسخة لمجلس الأمن في إدانة الإرهاب باعتباره تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين من خلال قراراته.

ونظراً لتاريخ إيران باعتبارها واحدة من الضحايا الرئيسيين للإرهاب، تظل الأمة ثابتة في التزامها بقيادة المعركة ضد هذه الآفة. وتختتم الرسالة بطلب تعميم الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.

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