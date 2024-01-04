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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمل إرهابي .. مصر تدين التفجيرات الواقعة في مدينة كرمان بـ إيران

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أدانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، التفجيرات التي وقعت في مدينة كرمان في إيران والتي أدت إلى وفاه عشرات الأشخاص.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد في بيان له عبر صحفته على منصة إكس: "تدين مصر بأشد العبارات العمل الإرهابى الذى شهدته مدينة كرمان بجنوب إيران، والذى أسفر عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين من المدنيين الأبرياء".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "خالص التعازى لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الأيرانية، ونسأل الله الصبر والسلوان لأسر الضحايا".

وأمس الأربعاء، أفادت وسائل إعلام في إيران، بأن انفجارات غامضة حدثت في مقبرة بمدينة كرمان، حيث دفن القائد السابق للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن اليوم هو ذكرى اغتيال سليماني على يد الولايات المتحدة في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار عام 2020، خارج العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب التقارير، فقد وقعت عدة إصابات في الانفجارات التى وقعت خلال تجمع بمناسبة مرور 4 سنوات على اغتيال سليماني.

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