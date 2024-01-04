بسبب الحرب.. إسرائيل تكشف حقيقة ارتفاع معدلات الانتحار

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن الحديث عن زيادة معدلات الانتحار في إسرائيل غير صحيح.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إن “البيانات لا تظهر زيادة، بل تظهر انخفاضا في حالات الانتحار في إسرائيل بين أكتوبر وديسمبر مقارنة بهذه الأشهر في السنوات الأخيرة”.

وأضاف: “المعدل أقل من المتوسط الشهري لبقية العام أيضا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تسريح 90 جنديًا من الخدمة بسبب صعوبات عقلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 1600 جندي عانوا من أعراض التوتر والخوف وصدمة المعركة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش قولها إن معظم الجنود جاءوا للعلاج بعد أربعة أسابيع من 7 أكتوبر، الذي سبق بداية المناورة البرية في قطاع غزة، اتصل حوالي 3000 جندي بخط المساعدة للصحة النفسية التابع للجيش الإسرائيلي، وتم تسريح 90 جنديًا من الخدمة بسبب صعوبات عقلية.