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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادات ..اركب فورد فيستا هاتشباك بسعر مغري

سعر فورد فيستا موديل
سعر فورد فيستا موديل 2019 خلال العام الحالي

سوق السيارات المصري للمستعمل يتواجد به عدد كبير من السيارات المعروضة للبيع، وتوافره تلك السيارات بعد بداية العام الجديد 2024 بأيام قليلة ، وانتشرت تلك السيارة داخل سوق المستعمل لما يتوافر بها من مميزات منها سهولة إعادة بيعها من جديد ، بالإضافة الي توافر قطع غيار السيارات بسهولة .

 سعر فورد فيستا موديل 2019 خلال العام الحالي

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من ضمن السيارات المعروضة للبيع بسوق المستعمل المصري فورد فيستا موديل 2019 ، وتنتمي فيستا لفئة السيارات الهاتشباك .

- محرك فورد فيستا موديل 2019 :

 سعر فورد فيستا موديل 2019 خلال العام الحالي

تحصل سيارة فورد فيستا موديل 2019 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت  فيستا من قطع مسافة سير تصل الي 120 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بها أي دهانات .

- مواصفات فورد فييستا موديل 2019 :

 سعر فورد فيستا موديل 2019 خلال العام الحالي

تمتلك سيارة فورد فيستا موديل 2019  العديد من المميزات الحديثة منها، أضاءه امامية، وشبكة أمامية عريضة ، وتم تثبيت شعار شركة فورد علي مقدمة غطاء المحرك الأمامي، ومصابيح ضباب امامية، ومرايات بها إشارات انعطاف كهربائية، وزودت بصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ، وبها مقابض أبواب بنفس لون السيارة ، و 4 جنوط للكاوتش ، وبها مساحة زجاج خلفية .

- سعر فورد فيستا موديل 2019 خلال العام الحالي :

 سعر فورد فيستا موديل 2019 خلال العام الحالي

تتوافر سيارة فورد فيستا موديل 2019 للبيع داخل سوق السيارات المصري بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة محرك السيارة الميكانيكية .

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