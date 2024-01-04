بعد الزيادات ..اركب فورد فيستا هاتشباك بسعر مغري

سوق السيارات المصري للمستعمل يتواجد به عدد كبير من السيارات المعروضة للبيع، وتوافره تلك السيارات بعد بداية العام الجديد 2024 بأيام قليلة ، وانتشرت تلك السيارة داخل سوق المستعمل لما يتوافر بها من مميزات منها سهولة إعادة بيعها من جديد ، بالإضافة الي توافر قطع غيار السيارات بسهولة .

سعر فورد فيستا موديل 2019 خلال العام الحالي

من ضمن السيارات المعروضة للبيع بسوق المستعمل المصري فورد فيستا موديل 2019 ، وتنتمي فيستا لفئة السيارات الهاتشباك .

- محرك فورد فيستا موديل 2019 :

سعر فورد فيستا موديل 2019 خلال العام الحالي

تحصل سيارة فورد فيستا موديل 2019 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت فيستا من قطع مسافة سير تصل الي 120 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بها أي دهانات .

- مواصفات فورد فييستا موديل 2019 :

سعر فورد فيستا موديل 2019 خلال العام الحالي

تمتلك سيارة فورد فيستا موديل 2019 العديد من المميزات الحديثة منها، أضاءه امامية، وشبكة أمامية عريضة ، وتم تثبيت شعار شركة فورد علي مقدمة غطاء المحرك الأمامي، ومصابيح ضباب امامية، ومرايات بها إشارات انعطاف كهربائية، وزودت بصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ، وبها مقابض أبواب بنفس لون السيارة ، و 4 جنوط للكاوتش ، وبها مساحة زجاج خلفية .

- سعر فورد فيستا موديل 2019 خلال العام الحالي :

سعر فورد فيستا موديل 2019 خلال العام الحالي

تتوافر سيارة فورد فيستا موديل 2019 للبيع داخل سوق السيارات المصري بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة محرك السيارة الميكانيكية .