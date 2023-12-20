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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر فورد ايدج 2023 في السعودية | اعرف مواصفاتها

فورد ايدج موديل 2023
فورد ايدج موديل 2023

تقدم العلامة الأمريكية فورد باقة من السيارات الجديدة موديل عام 2023 في السوق السعودية أبرزها السيارات الرياضية من فئة الكروس أوفر، مثل فورد ايدج موديل 2023.

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أسعار السيارة فورد ايدج موديل 2023 :

يبلغ سعر السيارة فورد ايدج موديل 2023 نحو 144,000 ألف ريال.

 

فورد ايدج موديل 2023

 

تتوفر السيارة فورد ايدج موديل 2023 في السوق السعودية بالعديد من مزايا الأمن والسلامة وأنظمة مساعدة السائق أبرزها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و أجهزة استشعار الاصطفاف أمامي و خلفي، و عرض مراقبة ضغط الإطارات، ووسائد هوائية للائق والركاب، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، و التحكم الديناميكي للثبات.

 

محرك فورد ايدج موديل 2023

سعة 2000 سي سي "تيربو"

قوة إجمالية قدرها 250 حصانا.

عزم أقصى للدوران 373 نيوتن/متر.

ناقل حركة "أوتوماتيكي".

سعة خزان الوقود نحو 69.6 لتر.

نوع الجر "أمامي" أو رباعي حسب الفئة.

فورد ايدج موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة فورد ايدج موديل 2023 :

تأتي السيارة بطول الكلي: 4.795 متر، وعرض الكلي: 2.179 متر، وارتفاع الكلي: 1.735 متر، وقاعدة عجلات: 2.850 متر، وتبلغ سعة صندوق السيارة 1111 لتراً، بينما تبلغ سعة خزان الوقود: 69 لترًا.

 

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