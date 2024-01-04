احذر.. الحبس وغرامة 300 ألف جنيه حال ارتكاب هذا الفعل في عيد الميلاد

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الميلاد المجيد 2024 ..والذي من المقرر انطلاقه يوم الأحد القادم الموافق 7 يناير 2024 ، ومن المعهود أن أيام العيد تسجل أعلى نسب لمعدلات التحرش اللفظي ، الأمر الذي دفع المشرع المصري يقر عقوبات قاسية لمواجهة المتحرشين تصل لـ الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه .

عقوبة التحرش الجنسي

وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.

لايفوتك||

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

عقوبة هتك العرض

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد.