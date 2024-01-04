مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق ادفو/مرسي علم

لقى شخص مصرعه، وأصيب اثنين آخرين فى حادث تصادم سيارتين، احداهما سيارة ربع نقل وأخرى نقل ثقيل "تريلا"، وذلك بطريق إدفو / مرسى علم جنوب أسوان.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجثمان المتوفى إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نقل ثقيل "تريلا"، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بينما تم نقل الجثة إلي المشرحة لعرضها علي الطبيب الشرعي لمعرفة السبب الحقيقي في الوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.