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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني بشأن تفجيرات كرمان

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، إن تفجيرات كرمان هدفها زعزعة أمن إيران، مؤكدا أنها جعلت أنصار سليماني أكثر إصرارا على معاقبة المجرمين.

 

وأعلن مسؤولون إيرانيون، اليوم الخميس، مقتل ما لا يقل عن 84 شخصًا في تفجيرات كرمان، مؤكدين أنهم قاموا بمراجعة عدد القتلى مرة أخرى بعد التحديثات.

 

وقالت السلطات الصحية الإيرانية، إن عدد القتلى السابق البالغ 103 تم تعديله مرتين بعد أن أدرك المسؤولون أن بعض الأسماء تكررت في قائمة الضحايا، مشيرين إلي أن العديد من الجرحى في حالة حرجة، لذا فإن عدد القتلى قد يرتفع.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مستشار للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قوله إن الولايات المتحدة وإسرائيل هما المسؤولتان عن انفجارات إيران، التي وقعت الأربعاء، وأودت بحياة 103 أشخاص.

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وكانت الخارجية الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن  الولايات المتحدة ليست ضالعة بأي شكل في انفجارات إيران، التي وقعت الأربعاء، وأودت بحياة 103 أشخاص، مشددة على أنه "لا سبب للاعتقاد بضلوع إسرائيل فيها".

الحرس الثوري الإيراني كرمان ايران

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