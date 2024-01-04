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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مؤامرات مُشينة.. سوريا تدين تفجيرات كرمان في إيران عند قبر قاسم سليماني

سوريا وإيران
سوريا وإيران

أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، التفجيرات التي حدثت في مدينة كرمان في إيران والتي راح ضحيتها عشرات المواطنين المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداءين الإرهابيين الغادرين اللذين استهدفا المدنيين الأبرياء بالقرب من مرقد قاسم سليماني في مدينة كرمان جنوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية واللذين أديا إلى استشهاد وإصابة المئات من المواطنين الأبرياء".

وأضافت الخارجية السورية في بيانها: "تؤكد الجمهورية العربية السورية على تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة الهجمات الإرهابية والمؤامرات المشينة التي تتعرض لها".

وأشارت الوزارة إلى أن سوريا لديها الثقة بقدرات إيران على تجاوز هذه المحنة الأليمة، كما تؤكد دمشق على أن هذا الاعتداء الإرهابي الآثم لن ينال من عزيمتها وإصرارها على محاربة الإرهاب والوقوف إلى جانب القضايا المحقة ونصرة الحقوق العادلة للشعوب المستضعفة.

وأمس الأربعاء، أفادت وسائل إعلام في إيران، بأن انفجارات غامضة حدثت في مقبرة بمدينة كرمان، حيث دفن القائد السابق للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن اليوم هو ذكرى اغتيال سليماني على يد الولايات المتحدة في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار عام 2020، خارج العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب التقارير، فقد وقعت عدة إصابات في الانفجارات التى وقعت خلال تجمع بمناسبة مرور أربع سنوات على اغتيال سليماني.

واتهم مستشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الولايات المتحدة وإسرائيل بأنها المسؤولتان عن انفجارات إيران، التي أودت بحياة 103 أشخاص.

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