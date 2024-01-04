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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنباء عن وقوع حادث جديد في كرمان بعد يوم من التفجيرات

كرمان
كرمان

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بوجود أنباء عن وقوع إطلاق نار في مدينة كرمان بعد يوم من تفجيرين قرب قبر القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قال اليوم، الخميس، إن تفجيرات كرمان هدفها زعزعة أمن إيران، مؤكدا أنها جعلت أنصار قاسم سليماني أكثر إصرارا على معاقبة المجرمين.

 وأعلن مسئولون إيرانيون، اليوم الخميس، مقتل ما لا يقل عن 84 شخصًا في تفجيرات كرمان، مؤكدين أنهم قاموا بمراجعة عدد القتلى مرة أخرى بعد التحديثات.

 وقالت السلطات الصحية الإيرانية، إن عدد القتلى السابق البالغ 103 تم تعديله مرتين بعد أن أدرك المسئولون أن بعض الأسماء تكررت في قائمة الضحايا، مشيرين إلى أن العديد من الجرحى في حالة حرجة، لذا فإن عدد القتلى قد يرتفع.

بسبب الغرب.. أول تعليق من روسيا على تفجيرات مدينة كرمان بـ إيران

بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني بشأن تفجيرات كرمان

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مستشار للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قوله إن الولايات المتحدة وإسرائيل هما المسئولتان عن انفجارات إيران، التي وقعت أمس، الأربعاء، وأودت بحياة 103 أشخاص.

وكانت الخارجية الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن الولايات المتحدة ليست ضالعة بأي شكل في انفجارات إيران، مشددة على أنه "لا سبب للاعتقاد بضلوع إسرائيل فيها".

كرمان ايران قاسم سليماني

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