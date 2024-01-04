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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الغرب.. أول تعليق من روسيا على تفجيرات مدينة كرمان بـ إيران

روسيا
روسيا

علق عضو لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الدوما الروسي أدالبي شخاجوشيف، على التفجيرات التي وقعت في مدينة كرمان في إيران وأدت إلى مصرع العشرات من المواطنين.

وقال شخاجوشيف، إن الهجوم الإرهابي في إيران جاء نتيجة للفوضى التي خلقتها السياسات الغربية في المنطقة، لافتا إلى أن الاستفزازات في الشرق الأوسط، وفي إيران على وجه الخصوص، تعتبر جولة جديدة من النشاط الإرهابي الناجم عن عدم الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن "روسيا التي منعت وأحبطت قيام دولة إرهابية في سوريا، أعطت العالم الفرصة لنسيان المظاهر الإرهابية الخطيرة لفترة طويلة".

وأضاف عضو لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الدوما الروسي: "سياسات الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما في الشرق الأوسط، تعطي آفاقا للإرهاب الدولي ومحاولات خلق دولة إرهابية جديدة وحرب كبيرة في الشرق الأوسط".

وأمس الأربعاء، أفادت وسائل إعلام في إيران، بأن انفجارات غامضة حدثت في مقبرة بمدينة كرمان، حيث دفن القائد السابق للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن اليوم هو ذكرى اغتيال سليماني على يد الولايات المتحدة في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار عام 2020، خارج العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب التقارير، فقد وقعت عدة إصابات في الانفجارات التى وقعت خلال تجمع بمناسبة مرور أربع سنوات على اغتيال سليماني.

واتهم مستشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الولايات المتحدة وإسرائيل بأنها المسؤولتان عن انفجارات إيران، التي أودت بحياة 103 أشخاص.

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