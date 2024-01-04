تعرف على مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في محافظة القليوبية .. صور

تبدأ اليوم شركة كهرباء القليوبية في تطبيق مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء والتي تتضمن أن تكون مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في أوقات النهار فقط في المدة بين الساعة 11 صباحا و 5 مساءا وذلك خلال الفترة الحالية بسبب امتحانات الفصل الدراسي الأول.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في محافظة القليوبية



وقالت المهندسة أمال بركات رئيس شركة كهرباء القليوبية أن مواعيد انقطاع التيار الكهربائي وفقا لخطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة ستكون على مدار النهار فقط لتبدأ من 11 صباحا وتنتهي 5 مساء.

وتضمنت مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في محافظة القليوبية، أن تكون المدة ساعتين كما كان في الفترة الماضية عن كل منطقة تو قرية او مركز، وجاءت كالتالي وفق الجداول المعلنة.

وكانت شركة كهرباء القليوبية قد أعلنت عن بدء خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة اعتبارا من اليوم التي أعلن عنها مجلس الوزراء مؤخراً بما يتناسب مع امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، وذلك بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة على أن تكون الفترة المخصصة لتنفيذ مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء على مدار النهار فقط.

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