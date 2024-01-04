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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أكاديمية مصر للطيران تنظم دورات تدريبية للشباب في مجال سلامة الغذاء

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قامت أكاديمية مصرللطيران للتدريب بتنظيم دورة تدريبية فى مجال سلامة الغذاء بعنوان
" Food Safety Onboard " 
لعدد كبير من الشباب بواسطة "شركة ميديكس للتدريب وتكنولوجيا التعليم" وذلك لتنمية الوعى لديهم بمنظومة سلامة الغذاء على الطائرة وإكسابهم المهارات اللازمة وإعدادهم لسوق العمل فى هذا المجال.

يأتي ذلك فى إطار حرص أكاديمية مصرللطيران للتدريب على التوجه نحو التوسع فى تقديم خدماتها التدريبية بهدف نقل الخبرات وتقديم كافة سبل الدعم للشباب.

ويتضمن البرنامج التدريبى جولات تعريفية متتالية لشرح جميع أنشطة الأكاديمية المتطورة من أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين متمثلة فى طرازات
A320,A320neo,A220,A330/B737,B777، وتدريب مهندسى صيانة  الطائرات؛ وأيضا جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئ CEET؛ بالإضافة إلى جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على تقديم الخدمات على الطائرة CST، حيث تم تقديم شرح عملي لما تم دراسته خلال الدورة التدريبية عن كيفية إستلام وتجهيز وتقديم الوجبات على الطائرة بشكل ءامن بحيث يضمن سلامة المسافرين عند تناول الوجبات، وأخيراً يتم تسليمهم شهادات إجتياز التدريب.

الجدير بالذكر أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب تقوم بتقديم العديد من الدورات التدريبية المختلفة فى مجال سلامة الغذاء.
 

 وقد أبدى الشباب إعجابهم الشديد بالإمكانيات المتاحة بأكاديمية مصر للطيران للتدريب التى تساعد على رفع كفاءة العنصر البشرى فى مجال سلامة الغذاء على الطائرة.

 

 

مصرللطيران أكاديمية مصرللطيران سلامة الغذاء

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