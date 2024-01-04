ينبحون حول القافلة.. شمس تفتح النار على منتقدي حفلها بالعراق

هاجمت الفنانة شمس الكويتية عبر خاصية الاستوري علي موقع إنستجرام ، بعض الأشخاص الذين انتقدوا حفلها الأخير بالعراق.

وقالت شمس : انا رجعت من حفلتي من بغداد

الجميلة " " " وفي قافلة كانت تسير معاي وفي كم كلب كانوا ينبحون حول القافلة ف انا رديت وجا دوري انزل من القافلة وكل كلب فيهم اعطيه نعال على راسه عشان يوقف ينبح في الاماكن

الغلط و هلان حن قافلة مو محل جزارة وعندنا عظام عشان تقربون علينا ف توكلنا على الله يلا بنات وشباب مستعدين تنزلون معاي من القافلة.

تصدر اسم الفنانة شمس الكويتية تريند مواقع التواصل الإجتماعي بعد إثارتها للجدل بعدد من التصريحات التلفزيونية في برنامج الإعلامي خالد أبو بكر والي يحمل أسم "كل يوم"، حيث قالت : لا أسمع أغاني عمرو دياب ومحمد منير وعبد الله الرويشد ولا أفتقد أصواتهم، ولكن أسمع بهاء سلطان أكثر من هؤلاء وأحمد سعد ومن الأجيال القديمة عبد الحليم حافظ.