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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكليفات هامة لمحافظ الجيزة خلال مروره بأحياء العجوزة وإمبابة والمنيرة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عدداً من القطاعات بأحياء العجوزة وإمبابة والمنيرة الغربية وذلك للوقوف على حالة النظافة والإشغالات ونسب التنفيذ للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، ومحيط المشروعات القومية المنفذة بنطاق الأحياء.

وشملت الجولة، تفقد المحافظ لأعمال التطوير الجارية بمحيط محور 26 يوليو نطاق شارع احمد عرابي بحى العجوزة، حيث تابع نسب التنفيذ بخطة  تطوير ورفع كفاءة الأرصفة وشبكة الإنارة ودعم جانبي الطريق والجزر للوسطي بالمسطحات الخضراء . 

ووجه محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من الأعمال وتنفيذها بالمواصفات المحددة لتحقيق الشكل الحضاري. 

كما تفقد المحافظ عددا من القطاعات بأحياء إمبابة والمنيرة الغربية  حيث تابع أعمال التطوير والتوسعة والرصف الجارية بشارع ترعة السواحل ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة المحاور المرورية والشوارع الحيوية والتى شدد خلالها المحافظ علي سرعة الانتهاء من الأعمال لعدم إعاقة حركة السير بالشارع .

وشملت جولة المحافظ تفقد سوق الميثاق بشارع ترعه السواحل مؤكداً أن المحافظة قد تمكنت من رفع كفاءة وإنشاء العديد من الأسواق الحضارية للتيسير علي للمواطنين مشيرا انه سيتم دراسة تطوير ورفع كفاءة سوق الميثاق ليظهر بالشكل الحضاري اللائق.

وتفقد المحافظ شوارع محمد سليم والوحدة و المنيرة الشرقية والتى شدد خلالها على رئيس حى إمبابة وهيئة النظافة والتجميل برفع مستوى النظافة بالإضافة إلى منع الانتظار العشوائي لسيارات السرفيس لعدم إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة .

كما تفقد المحافظ شارع البوهى والتى تابع خلاله أعمال إنشاء موقف سرفيس اسفل محطة مترو الانفاق الجديدة ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الموقف لدخوله الخدمة فى اسرع وقت .

قرر المحافظ خلال الجولة مجازاة مسؤلى النظافة بشارع القومية لعدم ظهور مستوى النظافة بالشكل المطلوب وعدم متابعه جهود رفع المخلفات مشدداً على رؤساء الأحياء بالقيام بحملات النظافة والاشغالات بشكل يومى ومراجعة شركات النظافة المسؤولة عن المنطقة ومحاسبة المقصر منها.

وتابع المحافظ جولته بتفقد شارع المطار بحى المنيرة الغربية والتى وجه خلالها برصف مدخل الشارع فى اسرع وقت بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة ميدان أحمد سلام امتداد شارع المطار .

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير العام المساعد ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة ورؤساء احياء العجوزة وامبابة والمنيرة الغربية والوراق وأوسيم .

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