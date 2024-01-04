هولندي أم ألماني.. مفاجآت في ملف تعاقد نادي الزمالك مع المدرب الجديد

كشف الإعلامي محمد شبانة،عن حقيقة تعاقد نادي الزمالك مع المدرب الألماني فرانكو فودا، معلقا "أن المعلومات حتى الآن تشير إلى أن نادي الزمالك سيتعاقد مع المدرب الهولندي فان دين برومأو مدرب من مدرسة أمريكا الحنوبية.

وقال محمد شبانة، خلال تقديمه برنامج "بوكس تو بوكس"، عبر فضائية "etc"، المدرب الهولندي له طلبات تخص موقف الزمالك من القيد، ووسائل التدريب الموجودة في النادي، مؤكدا أن المدرب الهولندي، كان ضمن الجيل الذهبي لنادي أياكس خلال فترة التسعينيات.

خلال أعوام 2013 حتى عام 2015.



وتابع مقدم برنامج "بوكس تو بوكس، أن أهم مرحلة للمدرب الهولندي خلال تدريبه نادي اندرلخت البلجيكي، حيث فاز معه بالدوري العام، وكأس السوبر مرتين خلال أعوام 2013 حتى عام 2015.

