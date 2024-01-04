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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بورسعيد معرضة للاختفاء| خطر مرعب يهدد 14 مدينة حول العالم.. ماذا يحدث؟!

كوكب الأرض
كوكب الأرض

إختفاء بورسعيد.. تتسبب التغيرات المناخية المستمرة في العديد من التغيرات والتي قد تؤدي إلي كوارث طبيعية، وذلك بسبب تغير درجات الحرارة وارتفاعها، وبسبب التغيرات المناخية المتعددة ارتفعت مستويات البحار بشكل واسع، مما يهدد من تواجد البلاد والمناطق المطلة علي البحار.

وبحسب "كليميت سنترال"، الهيئة التي تبحث في تأثيرات تغير المناخ، فإنه بسبب ارتفاع مستويات البحار بشكل واسع، يوجد 14 مدينة مهددة بالاختفاء تحت سطح البحار بحلول عام 2030.

اختفاء المدن تحت سطح البحر

وقامت "كليميت سنترال" بإنشاء خريطة توضح فيها مواقع 14 مدينة مهددة بالاختفاء، بسبب ارتفاع مستويات البحار الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، وقد تغرق أو تتلاشي بعض تلك المدن بسبب ارتفاع منسوي المياه في البحار.

وجاءت من المدن المهددة بالغرق والاختفاء تحت سطح البحار، بحسب خريطة "كليميت سنترال" الهيئة التي تبحث في تأثيرات تغير المناخ، هي مدينة بورسعيد المصرية.

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