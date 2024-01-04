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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة في غزة: الاحتلال اعتقل 99 كادرا منهم مديرو مستشفيات

صدى البلد

قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال (99) كادرا صحيا على رأسهم مديرو مستشفيات شمالي غزة في ظروف قاهرة وغير إنسانية.

 

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية ما تسبب بخروج 30 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة في كافة مناطق قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني إلى 22.438 شهيدا و57.614 مصابا.

 

وأشارت وزارة الصحة غزة اليوم، الخميس، إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 مجزرة في حق العائلات راح ضحيتها 125 شهيدا و318 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 44 جنديا في المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم، ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى 2290 شخصا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

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