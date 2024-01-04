إمام عاشور يغازل كهربا على طريقته الخاصة

نشر نجم الأهلي إمام عاشور صورة برفقة كهربا من تدريبات منتخب مصر من عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق إمام عاشور علي الصورة: في حاجة.

وأرسل مسؤولو النادي الأهلي، رسالة تحذيرية إلى إمام عاشور، يطلبون فيها منه التركيز مع الفريق خلال الفترة الحالية وتجنب العروض الوهمية.

يأتي ذلك في ظل ارتباط اسم إمام عاشور ببعض الأندية السعودية.

وأشارت تقارير صحفية إلي أن مسؤولي الأهلي تواصلو تليفونيا مع امام عاشور، وطلبوا من إمام عاشور أن يكون في أقصى درجات التركيز خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023، وأن فوزهم بها سيكون له تأثير إيجابي على معنوياته ومستواه مع النادي الأهلي فيما بعد.