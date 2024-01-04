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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الإسرائيلي يعلن الاستعداد لتنفيذ ضربات جوية في غزة

صدى البلد

قال وزير دفاع إسرائيل يوآف جالانت ،اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال تعيد تنظيم نفسها بهدف تنفيذ ضربات جوية بغزة.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أنهم يستعدون لوضع خطط مستقبلية تمكنهم من توجيه الأعمال الوحشية المدنية في قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أن فرق عمل متعددة الجنسيات ستكون مسؤولة عن إعادة إعمار غزة.

وارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني إلى 22.438 شهيدا و57.614 مصابا.

وأعلنت وزارة الصحة غزة اليوم، الخميس، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 مجزرة في حق العائلات راح ضحيتها 125 شهيدا و318 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 44 جنديا في المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم، ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى 2290 شخصا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تسريح 90 جنديًا من الخدمة بسبب صعوبات عقلية.

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