خبير: وزير الدفاع الإسرائيلي قدم خطة بشأن ترتيبات ما بعد حرب غزة.. فيديو

قال أحمد شديد خبير العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قدم للحكومة خطة بشأن ترتيبات ما بعد حرب غزة.

وأضاف أحمد شديد خبير العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الإسرائيلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "وزير الدفاع الإسرائيلي أسقط فكرة التهجير من الخطة التي قدمها للحكومة"، لافتا: "الخطة قوبلت برفض واسع".

وأوضح أحمد شديد خبير العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الإسرائيلي،: "جيش الاحتلال يرتكب قصفا ممنهجا على مناطق وسط قطاع غزة لتهجير المواطنين إلى الجنوب".

وأشار أحمد شديد خبير العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الإسرائيلي،: "منطقة رفح الفلسطينية غير قادرة على استيعاب هذا العدد الكبير من النازحين".

