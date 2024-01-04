محلل سياسي أمريكي: انقسام داخل إدارة بايدن بشأن مسار الحرب في غزة

قال ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، إن شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو انخفضت كثيرا في الداخل الإسرائيلي.

وأضاف ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": " رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يبحث عن أي نجاح بأي عملية"، لافتا: "هناك انقسام داخل إدارة بايدن بشأن مسار الحرب في غزة".

وأشار ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي،: "هناك استقالات مستمرة، والخلافات في الإدارة الأمريكية بشأن حرب غزة تتصاعد".

وأوضح ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي،: "نتنياهو لا يستطيع تحقيق أهدافه على الأرض في داخل قطاع غزة، لذلك بدأ في تحقيق الأهداف خارج قطاع غزة ونقل الحرب إلى بيروت".