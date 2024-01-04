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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيناتور بالكونجرس يشكك في قدرة بايدن على ضمان أمن الحدود الأمريكية

جو بايدن
جو بايدن

قال السيناتور الأمريكي، مات جويتز، اليوم الخميس، إنه تم العثور على عشرات جوازات السفر الأوكرانية والصينية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مشككا في قدرة إدارة الرئيس جو بايدن على ضمان أمن الحدود الأمريكية.

وكتب جويتز، عبر منصة “إكس”: “تم العثور على العشرات من جوازات السفر الأوكرانية والصينية مهجورة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.. يقول الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس إن الحدود آمنة.. ماذا ترى الآن؟”.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، ردًا على دعوة البيت الأبيض لتسريع الموافقة على المساعدة لأوكرانيا، إن الجمهوريين يريدون النظر في طلب كييف فقط من خلال الأموال المخصصة لحماية حدود الولايات المتحدة.

وكتب جونسون، عبر منصة “إكس”: “قرر الجمهوريون أن أي حزمة إضافية للأمن القومي يجب أن تتضمن حماية الحدود الأمريكية”.

وقال: "نعتقد أنه يمكن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضيتين إذا تفاوض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ والبيت الأبيض بذكاء".

بايدن الرئيس الأمريكي أمريكا الحدود الأمريكية

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