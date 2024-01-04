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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإعلان عن أفضل لاعب في شهر ديسمبر بالدوري السعودي

صدى البلد

أعلن أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، عن أفضل لاعب في شهر ديسمبر بالدوري السعودي.

وكتب أحمد حسن: كريستيانو رونالدو يحصل على جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر بالدوري السعودي.

 

كريستيانو رونالدو يتربع على عرش الهدافين خلال عام 2023 بتحقيقه العديد من الانتصارات مع نادي النصر السعودي ضمن دوري روشن السعودي .. حيث تربع كريستيانو رونالدو على عرش هدافي كرة القدم خلال عام 2023؛ بتسجيله 54 هدفًا، متفوقًا على الإنجليزي هاري كين، والفرنسي كيليان مبابي، ولكل منهما 52 هدفًا، وعلى النرويجي هالاند الذي سجل 50 هدفًا.

أهداف كريستيانو رونالدو

ونجح النصر بقيادة كريستيانو رونالدو في قلب الطاولة على مضيفه نادي التعاون بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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