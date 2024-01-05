قيادي بحركة فتح: أكثر من 22 ألف و8 آلاف مفقود منذ بداية العدوان

قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يشن هجماته الوحشية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بنفس ضراوة اليوم الأول للعدوان في السابع من أكتوبر الماضي، مما رفع عدد الشهداء إلى أكثر 22 ألف و8 آلاف مفقود.

وأضاف الدكتور أيمن الرقب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مواقف مصر دائما من القضية الفلسطينية مشرفة على كافة الأصعدة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن حكومة اليمين المتطرفة تجاوزت كل الخطوط الحمراء ضد أهالي غزة .

تابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية، دائما القضية الفلسطينية حاضرة على كل مائدة حوار للرئيس السيسي في كافة لقاءاته، لافتا إلى أن حل القضية الفلسطينية لن يتم إلا بإقامتها على حدود 67، مشيدا بموقف مصر مواجهتها لخطة الاحتلال بتهجير سكان غزة.

