النشرة الدينية| أدعية الجمعة المستجابة للرزق.. وروشتة من 7 خطوات لعلاج السرحان في الصلاة

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان والأخبار التي تهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
نكاح الإنتاج.. أمين الفتوى يكشف عن أنواع جديدة من الزواج
أدعية يوم الجمعة المستجابة للرزق والمريض والموتى.. لا تغفلها في ساعات الإجابة
علاج السرحان في الصلاة .. مفكر إسلامي يكشف عن روشتة تجعلك خاشعا مقبولا
10 كلمات من النبي بالرزق الواسع.. رددها وسترى فتحا عجيبا من الله
استيقظت قبل الفجر بوقت لا يكفي لصلاة قيام الليل.. فهل أوتر فقط؟
كم يوما متبقيا على رجب 2024؟.. 10 أيام استعدوا لشهر الله الأصب