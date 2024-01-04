هل يختلف زواج المتعة عن المؤقت؟.. احذري أن تكوني سلعة في هذه الحالة

هل يختلف زواج المتعة عن الزواج المؤقت؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حيث سائل يقول: هل يختلف زواج المتعة عن الزواج المؤقت؟

هل يختلف زواج المتعة عن الزواج المؤقت؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له، اليوم الخميس: "الزواج المؤقت أو زواج المتعة الاثنان واحد، هو عقد يوقت فيه فترة الزواج، ويضر بالمرأة والمجتمع، والأمة، ويحول المرأة إلى سلعة تباع وتشترى".

وتابع: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نهى عن نكاح المتعة، بعدما أجازه فى وقت معين، فالمرأة ليست سلعة أو تجلس فى بيت بشكل مؤقت مثل الموظفة"، مستشهدا بحديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: " "يا أيها الناس: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".

ما الحقوق التي لا تسقط بالخلع؟

يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الزواج مؤسسة إلهية ربانية أرشدنا إليها الله سبحانه وتعالي وليس فقط علاقة إنسانية بل رباط مقدس.

وتابع جمعة خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الإسلام ينظر للمرأة نظرة متميزة ويرى أنها توافق وتختار الزوج وعليه فلابد أن يقدم الرجل ما يسمى بهدية الزواج في الديانات الأخرى المرأة هى التى تعطى الرجل هدية الزواج لأنهم يرون أن الرجل أفضل من السيدة وأنه يمن على السيدة بالزواج منها .

الحقوق التي لا تسقط بالخلع :

1- الحضانة .

2- الزواج بعد العدة .

3- السكن . (إذا كانت حاضنة)

الحقوق التي تسقط بالخلع : نفقة العدة ونفقة المتعة والمهر والشبكة .

زواج البدل حرام فى هذه الحالة

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نكاح الشغار أو البدل، كان موجودا بشكل كبير فى المجتمعات، وكانت تضيع بسببه حقوق المرأة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "نكاح الشجار أو البدل، إن أخين يتزوجا أختين، بدون مؤخر أو شبكة أو قائمة، فهكذا المرأة تعتبر سلعة يتم مبادلتها، وفى حال الطلاق تضيع حقوق المرأة، وبالتالى يصبح الزواج بهذه الطريقة حراما".

وتابع: "زواج البدل موجود فى الأرياف، لكن خرجنا عن عدم وجود قائمة أو مهر أو قائمة، كل زوجة لها كل حقوقها وبالتالى خرج من الحرمانية".