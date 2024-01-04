عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دار الإفتاء المصرية ترد على تصنت الرجل على زوجته

صدى البلد

ردت دار الإفتاء المصرية على من يتصنت على زوجته عندما تأتي لها مكالمة هاتفية؛ قائلة "أن الكثير لا يعرف ان هذا التصنت والتجسس حرام ولا يصح كما جاء ذلك فى قوله- تعالى-: (ولا تجسسوا) فتصنت الرجل على زوجته وهى تكلم أخواتها وصديقاتها لا يصح.

وأوضحت أنه لا يصح له ذلك ولا لها، والله يقول: وَلا تَجَسَّسُوا، مضيفا: تجسس الزوج على زوجته حرام، وكذلك تجسس الزوجة على زوجها حرام.

وتابعت:" يعني يقعد يشوف ويتصنت هي بتتكلم عليه أو على أمه مثلا، فهذا حرام، كذلك لما تيجي تقول لما أِشوف الموبايل بتاعه وبيكلم مين، فهذا لا يصح، متابعا: اللي بيفتش بيجد ما يسوءه، ليه؟: جَزَاءً وِفَاقًا.

تسبب العمى| حركة في الصلاة حذر منها النبي.. إياك أن تفعلها

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

حكم تفتيش الزوج هاتف زوجته 

يقول الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه لا يحق للرجل أن يتجسس على زوجته ولا يحوز للمرأة أن تفتش فى جيوب زوجها وهاتفه وخصوصيته، قال الله تعالى فى كتابه الكريم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا}، فيريد الله من هذا الآية الستر فى المجتمع.

وأضاف أبو اليزيد فى تصريح خاص لـ صدى البلد، أن تفتيش الزوجة هاتف زوجها يقلل الثقة المتبادلة بينهما فإذا قلت اهتزت علاقتهما اهتزازا شديدًا،فيجب على الزوج أن يثق فى زوجته والعكس كذلك يجب على المرأة أن تثق فى زوجها.

وبناءً على ذلك لا يحق للرجل أن يطلع على خصوصية زوجته مثلما لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها الا بإذنها، وكذلك لا يحق للمرأة أن تفتش فى جيوب زوجها أو هاتفه أو خصوصيته إلا بإذنه، إلا فى حالة واحدة وهى للضرورة القصوى ونكون متأكدين من وجود جريمة ونريد أن نثبتها لتكون أمام القضاء أو ما شابه ذلك، ماعدا ذلك فلا يحق للرجل أن يتجسس على زوجته ولا يجوز للمراة أن تتجسس على زوجها. 

حكم تفتيش الزوج هاتف زوجته حكم تصنت الرجل على زوجته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

حسم الأمر.. شوبير: بيراميدز يخطف لاعب الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

حالة واحدة للتجديد.. ما موعد صرف شهادات 25% في بنكي مصر والأهلي؟

نداء عاجل من حماس للشعوب العربية والإسلامية

ترشيحاتنا

وول ستريت جورنال: روسيا تمضي في خططها لشراء صواريخ باليستية إيرانية

صندوق النقد: قدرة مصر على الوفاء بالديون عالية والاحتياطيات جيدة

إنجلترا تتحدى أمريكا باستخدام تكنولوجيا صينية منعتها واشنطن.. اعرف الحكاية

معلومات لا تعرفها من قبل عن حب الشباب

ربنا جابلي حقي من الزمالك.. إبراهيم صلاح يكشف لأول مرة كواليس رحيله عن تدريب فريق 2003

رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بأحد المراكز التدريبية للقوات المسلحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجاح أول عملية زرع قلب جزئي في العالم.. مفاجأت مذهلة واجهت المريض

70 شخصًا مدفونين بأوضاع غريبة.. اكتشاف مقبرة نادرة من العصور الوسطى بهذا البلد

مين أحلى ؟.. 3 نجمات بنفس الفستان الريش فى رأس السنة

الطبيعة تغضب.. لحظات مرعبة لتحطيم الأمواج سفينة فاخرة بهذه القارة.. فيديو

فيديو

عايشة قصة حب.. حقيقة ارتباط شيرين عبدالوهاب بخطيب سابق لفنانة شهيرة |فيديوجراف

مقطع فيديو للحظات انزلاق جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي

مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة داخل محطة قطار باليابان تحبس الأنفاس.. شاهد

شاهد.. رجل يهجم بوحشية على القاضية أثناء محاكمته في أمريكا لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ