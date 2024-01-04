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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

استيقظت قبل الفجر بوقت لا يكفي لصلاة قيام الليل.. فهل أوتر فقط؟

صدى البلد

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: "استيقظت قبل الفجر بوقت قصير جدًا لا يكفي لصلاة قيام الليل فهل أوتر فقط؟".

لترد موضحة: بأنه في حال استيقظ الإنسان قبل الفجر بوقت قصير جدًا لا يكفي لأداء ركعتي قيام الليل وصلاة الوتر، فعليه أن يُصلي الوتر فقط.

وروي أن رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»، لذا على الشخص إذا لم يكن هناك وقت كافيًا لأداء صلاتي القيام والوتر، فيُصلى الوتر فقط حتى لا يفوته، وإذا تبقى دقيقة أو اثنان، فعلى الإنسان أن يُكثر من الاستغفار والدعاء في هذا الوقت الطيب المبارك، حيث إنه يُستحب ذكر الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأوقات.

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هل يجوز قيام الليل قبل الفجر بدقائق؟

سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأجاب "ممدوح"، قائلًا إن من صلى قيام الليل قبل الفجر بوقتًا قصير فهذا يعتبر من قيام الليل، مادام وقت الفجر لم يدخل.

وأضاف: أن صلاة قيام الليل تكون فى الثلث الأخير من الليل، ومن صلى قيام الليل قبل الفجر فلا حرج لأن الليل يكون مستمر بذلك حتى وقت دخول الفجر، والعبرة ليست بالأذان ولكن بدخول وقت الفجر، فالأذان هو منبه أن وقت الفجر قد دخل.

صلاة قيام الليل قبل الفجر بـ10 دقائق

صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر بعشر دقائق ، فعن حكمها، قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه في حال قام الشخص بأداء صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر بعشر دقائق، فإنه يكون بذلك قد صلى قيام الليل أي أن من صلى صلاة قيام الليل قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر بعشر دقائق يُعد من قيام الليل أي صلاة قيام الليل صحيحة، وذلك لأن الليل ينتهي بخروج الفجر.

صلاة قيام الليل  قبل أذان الفجر بدقائق ، وحكمها قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من قام بأداء صلاة قيام الليل قبل الفجر بربع صلاة ساعة أو بوقت قصير فهذا يعتبر من قيام الليل طالما أن وقت الفجر لم يدخل، منوهًا بأن صلاة قيام الليل تكون فى الثلث الأخير من الليل، ومن أدى صلاة قيام الليل قبل الفجر فلا حرج عليه، لأن الليل يكون مستمر بذلك حتى وقت دخول الفجر، والعبرة ليست بالأذان ولكن بدخول وقت الفجر، فالأذان هو منبه أن وقت الفجر قد دخل.

صلاة قيام الليل قبل الفجر بـ10 دقائق هل يجوز قيام الليل قبل الفجر بدقائق

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