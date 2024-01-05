كملت الـ30.. هكذا تغير شكل هنا الزاهد في 10 سنوات عمرها الفني|صور

تحتفل الفنانة هنا الزاهد اليوم بعيد ميلادها الثلاثين، ونشرت فيديو وصور جديدة لها وهي تستعد لهذه المناسبة، وارتدت فستانا قصيرا يبرز نحافتها المعهودة.

تطور شكل هنا الزاهد على مدار السنوات الماضية، خاصة من عام 2014 وحتى 2024، وهي فترة العشر سنوات التي توافق عمرها الفني منذ ظهورها وهي شابة في مسلسل فرق توقيت مع الفنان تامر حسني.

تطورت مكانة هنا الزاهد الفنية على مدار السنوات الماضية، وتحولت من وجه جديد إلى بطلة للعديد من الأعمال الفنية في السينما والدراما وتشهد حياتها العملية الكثير من الأدوار خلال الفترة المقبلة.

شاركت هنا الزاهد في مسلسلات عديدة منها مولانا العاشق، مامون وشركاه، في الـ لا لا لاند ، حتى أصبحت بطلة في أيوب، الواد سيد الشحات، النمر، أنا وهي، وغيرها.

كما تعاونت أيضا مع الكثير من النجوم في أفلام سينمائية منها عقدة الخواجة، بني آدم، قصة حب، الغسالة، بحبك، مستر إكس، وغيرهم.

ولدت هنا الزاهد عام 1994، وهي من عائلة فنية، زوج والدتها السابق هو الفنان طلعت زكريا الذي شارك بشكل كبير في تربيتها مع والدتها شيرين المنزلاوي، وظهرت في عدد من الأعمال وهي طفلة منها فيلم المشخصاتي، ومسلسل يوميات ونيس الجزء السادس.