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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تصل لـ7000 جنيه.. أسعار تذاكر مسرحية هنا الزاهد وأحمد السعدني

صدى البلد

يستعد كل من الفنان أحمد السعدني والفنانة هنا الزاهد لعرض مسرحيتهما الجديدة كازانوفل خلال الفترة 9 إلى 13 يناير الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض. 

وتبلغ أسعار تذاكر مسرحية كازانوفل، ما بين 85 ريالا سعوديا، ما يعادل 700 مصرى إلي 900 ريال سعودي، أي ما يعادل 7000 جنيه مصري.     

مسرحية "كازانوفل" من بطولة أحمد السعدنى ومحمد عبد الرحمن توتا وهنا الزاهد وليلي عز العرب . 

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تدور أحداث المسرحية حول "حميده" الذي يريد تزويج إبنته "جوجو" لإبن شقيقه "نوفل" المهندس الخام الذي ليس له تجارب عاطفية سابقة، بينما تريد شاهينور زوجة "حميدة" تزويج "جوجو" لإبن شقيقتها الراقص "سلفادور" سليل العائلة الأرستقراطية و الذي يجيد التعامل مع النساء فيقرر والدها حميدة أن يصنع تاريخاً عاطفياً لنوفل مع نجمة استعراضية شهيرة ليبهر "جوجو" فمن يفوز بقلب "جوجو" ؟. 

وكان مسلسل سيب وأنا اسيب قد جمع بين كل من هنا الزاهد وأحمد السعدني ، وعرض علي منصة شاهد،  وحقق نجاحا كبيرا . 

مسلسل سيب وأنا اسيب من بطولة أحمد السعدني وهنا الزاهد وعارفة عبد الرسول ومحمود البزاوي ومن إخراج وائل احسان . 

الفنان أحمد السعدني الفنانة هنا الزاهد سيب وأنا أسيب عارفة عبد الرسول فاعليات موسم الرياض محمد عبد الرحمن توتا مسلسل سيب وأنا أسيب منصة شاهد موسم الرياض وائل احسان محمد عبد الرحمن

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