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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

٤ ليال وتحويلات مرورية.. تفاصيل إغلاق نفق الجولف بالقطامية

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيد أعمال رفع كفاءة نفق الجولف بالقطامية.

مما يستلزم الغلق الكلى لـ مدخل نفق الجولف بداية من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة الموافق 5/1/2024 وحتى الساعة الـ 6 صباحا من نفس اليوم "ولمدة 4 ليال.

 

 

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تحويلات مرورية تزامنا مع رفع كفاءة نفق الجولف بالقاهرة

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على أن تكون الأعمال ليلاً فقط"، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

الاتجاه القادم من محور جمال عبدالناصر اتجاه الطريق الدائري استكمال حركة المركبات اتجاه كوبري عمر سليمان والدوران والعودة اتجاه الطريق الدائري.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

نفق الجولف تحويلات مرورية الإدارة العامة لمرور القاهرة كثافات مرورية نفق الجولف بالقطامية

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