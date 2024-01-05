استاذ علوم سياسية: أمريكا تمد إسرائيل بكميات هائلة من القذائف والصواريخ

قال الدكتور إحسان الخطيب استاذ العلوم السياسية، إنه منذ بداية الحرب على غزة، الموقف الامريكي كان واضحا من البداية فهناك دعم غير محدود لإسرائيل وتزويدها بكميات هائلة من القذائف والصواريخ، بالاضافة الى الحماية الدولية التي تسمدها.

إسرائيل تحارب بالسلاح الأمريكي

وأكد الخطيب خلال مداخلة هاتفية مرئية لفضائية القاهرة الإخبارية، ان الموقف الأمريكي والإستراتيجية الأمريكية هي حصر هذه الحرب في غزة ومنع تداعيات الحرب، ولكن إسرائيل لا يهمها منع التداعيات ولكنها تحارب بالسلاح الأمريكي، حيث ان وزير الخارجية الإيرانية من بيروت طالب من حلفاء إيران عدم تصعيد هذه الحرب.



وأردف أستاذ العلوم السياسية، أن إسرائيل تريد القضاء على حزب الله وتصعيد الأمر في الضفة الغربية وتهديد الحوثيين وإيران لانها تعتمد على الوجود الأمريكي القوي في المنطقة.