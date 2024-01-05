بوسي تستعد لإحياء حفل غنائي في لبنان

تستعد المطربة بوسي لإحياء أولى حفلات عام 2024 فى لبنان، حيث تعاقدت على إحياء حفل مسابقة miss natural beauty 2024 التي تقام للمرة الأولى في لبنان والشرق الأوسط .

الحفل يقام يوم 24 من شهر يناير الحالي، ومن المفترض أن تسافر بوسي إلى لبنان قبل الحفل بـ48 ساعة لعمل البروفات الخاصة بقائمة الأغاني التى تؤديها على المسرح.





بوسي تكشف عن فتي أحلامها

حلت الفنانة والمطربة بوسى، ضيفة في حلقة خاصة من برنامج "The Nine Show" للإعلامية دعاء صلاح، والذي يعرض على قناة الشمس، احتفالا برأس السنة الميلادية.

كشفت بوسى، لأول مرة عن فتى أحلامها من نجوم الفن قائلة : زمان كنت بحب رشدى أباظة وعمر الشريف وصالح سليم، وفي الوقت الحالي بحب قوي أحمد عز، أمير كراره، عمرو يوسف، وعارفة إن كندة هتقتلني لكن جميعهم تربطني بهم صداقة وإخوة كبيرة.

وبسؤال الإعلامية دعاء صلاح عن مواصفات الرجل الذى يجذب بوسى، أجابت قائلة: أنا بيعجبني الراجل الرومانسي اللي بيهتم بتفاصيل المرأة يحتويها ويدلعها ويكون حنين عليها، بحب الراجل الحمش لكن ميعمليش فيها سي السيد.

وتابعت بوسى قائلة: اللي بيحب إنسان بجد بيحب يكون ناجح ومميز في عمله واللي يحبك يحب مهنتك وإنك تكوني دايما ناجحة.