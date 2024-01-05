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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تركتني حزينا متألما.. محمد صبحي يحيى الذكرى الـ16 لرحيل سعاد نصر

سعاد نصر
سعاد نصر

حرص الفنان محمد صبحي على احياء الذكرى الـ16 لرحيل الفنانة سعاد نصر شريكة نجاحه فى العديد من الأعمال الفنية.

وكتب صبحي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: سعاد نصر .. تركتني حزيناً متألماً .. ولكني فخور بتلميذتي وصديقتي وملهمتي .

 

وتابع: رحلتي بعد أن تركت لنا ذكراك وأجمل وأرقى سلوك فني وأجمل رحلة معي وتركتني حزينا متألما ولكنى فخور بتلميذتي وصديقتي وملهمتي.

 

محمد صبحي يتحدث عن فارس بلا جواد بعد إعادة عرضه

نشر الفنان محمد صبحى مجموعة من الصور من كواليس مسلسل "فارس بلا جواد" عبر حسابه بتطبيق X.

وكتب الفنان محمد صبحى :" ‏صور من كواليس فارس بلا جواد ٢٠٠٢  أكثر أعمالي جهداً في تحضيره وتنفيذه".
 

أحدث أعمال محمد صبحي 

 

وحرص الفنان محمد صبحى على دعم فلسطين وذلك خلال اخر ليلة عرض لمسرحيته الأخيرة “عيلة اتعمل لها بلوك”.

وقام محمد صبحى برفع علم فلسطين عقب انتهاء العرض المسرحى “عيلة اتعمل لها بلوك”.

مسرحية  "عيلة اتعمل لها بلوك " يخرجها ويقوم ببطولتها النجم محمد صبحي بمشاركة فرقة "استوديو الممثل ": وفاءصادق ، حمدي السيد ، كمال عطية ، مصطفي يوسف ، محمد يوسف ، محمد سعيد ، رحاب حسين ، داليا حسن ، منةطارق ، ليلي فوزي ، محمود أبو هيبة ، محمد شوقي طنطاوي ، انجيليكا أيمن ، مايكل وليم.

المسرحية من تأليف مصطفي شهيب ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي، والأزياء للدكتورة مروة عوده ، والأشعار لعبدالله حسن ، والموسيقي والألحان لشريف حمدان ، والاستعراضات لمحمد سميح.

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