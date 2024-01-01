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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سماح القرشي زوجة حلمي بكر: مش كل اتنين يتخانقوا يروحوا يجيبوا بلطجية

حلمي بكر
حلمي بكر

قالت سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر إن زوجها الموسيقار يمر بوعكة صحية شديدة وطريح الفراش، فضلا أنه رفض الذهاب للعلاج في المستشفى التابعة للنقابة بعد تصريحات المطرب مصطفى كامل ضدي.

 

وأضافت "القرشي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" للإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"حلمي بكر تعبان ومريض وميصحش أننا نزج باسمه في الوقت ده.. ومحصلش الكلام اللي قاله مصطفى كامل إن حلمي بكر استعان بيه منها بسبب بلطجتها.. إحنا كنا في فترة خلافات زوجية زي أي اتنين عندهم مشاكل زوجية في الحياة".


واستكملت سماح القرشي حديثها قائلة: "مش كل اتنين يتخانقوا يروحوا يجيبوا بلطجية، لكن ممكن كل اتنين عندهم مشاكل ربنا يبعتلهم أشرار ويزودوا النار.. لكن بالنسبة للبلطجية هبعت صور وفيديوهات تقول مين اللي بلطج على التاني بس لما حلمي بكر يقولي أبعتي الصور دي".


واختتمت سماح القرشي، أنها لديها ثقة كبيرة في القضاء العادل والقانون ولا أحد فوق طائلة القانون، كما أن مستشفى النقابة أخذت من حلمي بكر مبلغ 150 ألف جنيه وخرج منها على كرسي متحرك بعد أن كان يمر بوعكة صحية.

 

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.


https://fb.watch/piMqYaiLtc/?mibextid=Nif5oz

حلمي بكر

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