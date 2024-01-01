عيب.. أول تعليق من حلمي بكر بعد تصريحات مصطفى كامل ضد زوجته

قالت سماح القرشي إن زوجها الموسيقار حلمي بكر منزعج للغاية من حديث مصطفى كامل عني وتصريحاته المسيئة لي، فضلا عن أنه رافض للطريقة التي يتحدث بها نقيب المهن الموسيقية وبالتالي رفض العلاج في مستشفى النقابة، معقبة "حلمي قال "عيب اللي بيحصل ده ومينفعش"، يأتي ذلك في أول تعقيباً من الموسيقار حلمي بكر ضد مصطفى كامل.

وأضافت "القرشي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" للإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2، أن زوجها الملحن حلمي بكر أستنجد بها بعد تعرضه لواقعة نصب وسرقة من قبٌل مدير أعماله حيث أخذ مبلغ 2 مليون و 280 ألف جنيه كقرض شخصي من أحد البنوك على حسابه.

وتابعت سماح القرشي :"حلمي بكر أتصل عليا في أول شهر 9 وقالي ألحقيني يا سماح أنا اتنصب عليا والفلوس مش موجودة في البنك.. وروحنا البنك مع بعض وفي حد من الموظفين قالنا أن حلمي ماضي على قرض بمبلغ 2 مليون و 280 ألف جنية.. إحنا مستلمناش المبلغ ده وقالولنا أن في حد مستفيد من الشيك ده وطلع مدير أعماله اللي شغال معاه هو اللي عمل كده".

وأشارت سماح القرشي، إلى أن الملحن حلمي بكر قام بتقديم بلاغ بسبب السرقة التي تعرض لها كونه لم يطلب أي قرض من البنك فضلا عن سرقة أمواله خلسة دون أن يدري، لكن أخبروه بأنه قام بإمضاء على أوراق تخص حسابه الشخصي في البنك.



وأختتمت سماح القرشي، إلى أن هناك أشخاص كثيرون يسألون على الملحن حلمي بكر خلال فترة مرضه في وقتنا الحالي، وهاتفه دائما مشغول بالمكالمات.



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

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