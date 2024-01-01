حميد الشاعري يخطف الأضواء من حفلات رأس السنة بأغانيه العابرة للزمن

أحيا الكابو حميد الشاعري مساء أمس، حفلا استثنائيا بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، وذلك باحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جماهيري كامل العدد من مختلف الجنسيات.

وتفاعل جمهور الحفل مع أغاني حميد الشاعري العابرة للزمن، مسترجعين معه نوستاليجيا التسعينيات، التي قدم خلالها حميد مجموعة من الأغاني العالقة في أذعان جمهوره حتى اليوم.

ومن ضمن الأغاني التي غناها حميد خلال الحفل الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، أغنيات "روح السماره"، "عيني"، "جلجلي"، "عايش بيك"، "عودة"، و اغنية "قشر البندق" و التي لاقت تفاعل كبير من الجمهور حضور الحفل و على و السوشيال ميديا.

وحققت الحفلة رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وردود فعل إيجابية من الجمهور الذي طالب حميد بتقديم المزيد من الحفلات خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر، أن الحفل شارك فيها عدد آخر من النجوم أبرزهم مدحت صالح.