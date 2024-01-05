صحف السعودية| الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37 متجهة إلى مطار العريش الدولي.. الهند ترسل سفينة حربية لبحر العرب

ارتفاع عدد ضحايا الزلازل في اليابان إلى 92 شخصًا و242 في عداد مفقودين

الذهب يتجه نحو أول انخفاض أسبوعي خلال شهر

مغادرة مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37 متجهة إلى مطار العريش الدولي

الهند ترسل سفينة حربية لبحر العرب

كوريا الجنوبية تخلي جزيرتين بعد تهديد من جارتها الشمالية



نشرت صحف السعودية ، اليوم الجمعة، عن عدة موضوعات محلية ودولية تهم المواطن العربي.

صحيفة المدينة

نشرت صحيفة المدينة اليوم عن توجه أسعار الذهب العالمية إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي خلال شهر بعد أن تلقى الدولار دعمًا بفعل انحسار توقعات الخفض الحاد والمبكر لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية اليوم 0.1 % إلى 2054.10 دولارًا للأوقية (الأونصة) لكنه انخفض 0.8 % تقريبًا منذ بداية الأسبوع بعد ثلاثة مكاسب أسبوعية متتالية. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2053.00 دولارًا للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 23.13 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3 % إلى 953.61 دولارًا. وصعد البلاديوم 0.7 % إلى 1044.23 دولارًا بعد انخفاض دام ثماني جلسات.



كما نشرت المدينة عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المستمرة في الجزء الأوسط من اليابان لليوم الخامس على التوالي إلى 92 شخصًا، وفقا لبيانات السلطات الإقليمية.

وذكرت بيانات حكومية يابانية، اليوم الجمعة، أنه لا يزال هناك 242 شخصاً في عداد المفقودين، كما أصيب أكثر من 250 شخصاً بإصابات متفاوتة الخطورة، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية في المنطقة المتضررة.

يذكر أن اليابان شهدت منذ أول يناير الجاري أكثر من 700 زلزال، وهو عدد أكبر مما حدث في السنوات الثلاث الماضية.

وبلغ حجم أقوى تلك الزلازل 7.6 درجة على مقياس ريختر.

الرياض

نشرت الرياض عن مغادرة مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها

مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 23 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

كما نشرت الرياض عن قول البحرية الهندية اليوم الجمعة إن سفينة حربية تابعة لها تتجه نحو سفينة مختطفة ترفع علم ليبيريا في بحر العرب، وإن طائرة تراقب الوضع عن كثب.

وكانت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي) قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن مسؤولين عسكريين أن السفينة ليلا نورفولك على متنها طاقم هندي من 15 فردا على الأقل وأنها اختطفت بالقرب من ساحل الصومال، وتلقت البحرية معلومات عنها مساء أمس الخميس.

وأوضح بيان البحرية الهندية أن السفينة بعثت رسالة إلى منصة هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بأن ما بين خمسة وستة أفراد مسلحين مجهولين اعتلوها مساء أمس الخميس.

وأشار البيان إلى أن السفينة الحربية الهندية تشيناي حولت مسارها لمساعدة السفينة ليلا نورفولك، مضيفا أن طائرة تابعة للبحرية حلقت فوق السفينة المختطفة اليوم الجمعة وأجرت اتصالا معها.

وزادت البحرية الهندية مراقبتها لبحر العرب بعد موجة الهجمات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت البحرية إنها قامت بالتحقيق مع عدد كبير من سفن الصيد وفحصت سفنا في شمال ووسط بحر العرب.

وقال وزير الدفاع راجنات سينغ الشهر الماضي عن زيادة المراقبة في المنطقة "تلعب الهند دور مزود الأمن في منطقة المحيط الهندي بأكملها، وسنضمن أن التجارة البحرية في هذه المنطقة ترتفع من البحر إلى أعالي السماء".

اليوم

ارتفعت أسعار النفط الجمعة، بعد أن أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن التضخم أصبح تحت السيطرة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتًا، بما يعادل 0.5 % إلى 77.96 دولارًا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتًا، بما يعادل 0.7 % إلى 72.69 دولارًا.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية الصادرة أمس الخميس، تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، المنتهي يوم 29 ديسمبر الماضي بمقدار 5.503 مليون برميل.

في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 3.725 مليون برميل، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 7.114 مليون برميل.

كان معهد البترول الأمريكي الممثل لمصالح شركات الإنتاج قد نشر يوم الأربعاء بيانات المخزون الأمريكي للأسبوع الماضي.

وذكر البنك أن مخزون النفط الخام تراجع بمقدار 7.418 مليون برميل، في حين ارتفع مخزون البنزين بمقدار 6.913 مليون برميل، وارتفع مخزون الديزل بمقدار 6.686 مليون برميل.

ونشرت صحيفة اليوم عن إطلاق كوريا الشمالية أكثر من 200 قذيفة مدفعية في البحر اليوم الجمعة قرب حدود بحرية مع جارتها الجنوبية، حسبما صرح مسؤول عسكري من كوريا الجنوبية.

في غضون ذلك صدرت أوامر لسكان جزيرتين في كوريا الجنوبية بالإخلاء بسبب "وضع" غير معروف.

ولم تؤكد وزارة الدفاع ما إذا كان الأمر قد صدر نتيجة للقصف المدفعي من كوريا الشمالية أو مناورات كورية جنوبية ردا عليه.

لكن رسالة نصية أُرسلت إلى السكان وأكدها مسؤول بإحدى الجزيرتين أشارت إلى أن قوات كوريا الجنوبية ستطلق "نيرانا بحرية" اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة.

الشرق الأوسط



ونشرت الشرق الأوسط عن قول عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة «فتح» إن مقترحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وتصوراته لمستقبل حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مرفوضة و«لا قيمة لها».

وأضاف في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي» أمس (الخميس) أن «مقترح غالانت لا يمكن قبوله، وفلسطين لن يحكمها إلا الفلسطينيون، ونحن مَن سيحدد ويختار مَن يحكم فلسطين. هذه بلادنا».

ووفقاً لخطة غالانت، فستتكون الإدارة المدنية لغزة من أربعة أطراف، هي: إسرائيل وقوى مدنية فلسطينية وقوة متعددة الجنسيات ومصر.

وستكون الهيئات المحلية الفلسطينية الأساس لآليات الإدارة المدنية للقطاع، بشرط «ألا تكون معادية لإسرائيل».

وأشار دولة إلى أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية تتركز على ما بعد انتهاء الحرب وحكم غزة «وكأنه بقي في غزة ما يُحكم... غزة لم يبق فيها شيء»، مؤكداً أن القطاع سيحتاج بعد الحرب إلى «عمل كبير» لإعادة الحياة له.

وبحسب مقترح غالانت الذي تداولته وسائل إعلام، ستقدم إسرائيل معلومات لتوجيه عمليات الإدارة المدنية، وكذلك القوة متعددة الجنسيات. وستفتش إسرائيل جميع البضائع التي تدخل غزة لضمان عدم تهريب أسلحة للقطاع.

وشدد دولة على أن "منظمة التحرير" هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وقال: "هناك سلطة فلسطينية تمثل الكيان السياسي للدولة، وهي مسؤولة مسؤولية كاملة عن قطاع غزة والضفة والقدس، وهناك فصائل وطنية وشعب هو من يختار، ويحدد من يحكم بلاده".



كما أوردت الشرق الأوسط عن إعلان روسيا أنّها صدّت، فجر الجمعة، هجوماً جوّياً جديداً شنّته أوكرانيا على شبه جزيرة القرم بعشرات المسيّرات، في تطوّر يأتي في إطار تصعيد كلّ من الطرفين هجماته على الطرف الآخر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في منشور على تطبيق «تلغرام»، إنّ «أنظمة الدفاع الجوي الموضوعة في الخدمة دمّرت واعترضت 36 طائرة أوكرانية مسيّرة فوق أراضي القرم» التي ضمّتها روسيا إليها في 2014.

وأكّدت الوزارة أن هذا الهجوم الأوكراني الجديد «تمّ إحباطه».

وأضافت أنّ الدفاعات الأرضية الروسية تصدّت أيضاً «لطائرة مسيّرة واحدة فوق أراضي إقليم كراسنودار (غرب)».

وكانت أوكرانيا أعلنت أنّها استهدفت (الخميس) مركز قيادة روسياً قرب مدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم، في هجوم جوّي قالت روسيا إنه أسفر عن إصابة شخص بجروح.

بالمقابل، أعلنت روسيا أنّ دفاعاتها الجوية أسقطت 10 صواريخ موجّهة فوق شبه الجزيرة، وأحبطت ما وصفته بـ«هجوم إرهابي» من قبل القوات الأوكرانية.

وشبه جزيرة القرم هي منطقة رئيسية للخدمات اللوجيستية للقوات الروسية التي تحتلّ جزءاً من جنوب أوكرانيا، كما أنّها تشكّل هدفاً منتظماً للصواريخ والمسيّرات الأوكرانية.

وتأتي هذه الهجمات على خلفية تصاعد الضربات الروسية على المناطق الأوكرانية، والضربات الأوكرانية على روسيا والمناطق الأوكرانية المحتلّة من روسيا.

ونشرت الشرق الأوسط عن لقي ثلاثة ركّاب مصرعهم وأصيب 28 آخرون على الأقلّ بجروح، اليوم (الجمعة)، جراء اصطدام قطارين ببعضهما البعض في جزيرة جاوة الرئيسية في إندونيسيا، بحسب ما أعلنت الشرطة.



وقال المتحدث باسم الشرطة إبراهيم تومبو، إنّ «الحادث وقع صباح الجمعة بالقرب من حقول أرزّ في تشيكالينغكا بمقاطعة جاوة الغربية، وقد أدّى لانقلاب العديد من عربات القطار».

وقالت الشرطة إن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث لنقل مصابين إلى أقرب المستشفيات.

وأشار مدير عام القطارات بوزارة النقل محمد رسال واصل، إلى أن اثنين من الضحايا هما مشغلا القطارين.

ولم يتضح بعد سبب الحادث أو عدد الركاب الذين كانوا على متن القطارين.

المواطن

نشرت صحيفة المواطن عن تنديد المملكة السعودية ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها :” تؤكد المملكة أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني”.