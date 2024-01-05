الأرصاد العراقية تحذر المواطنين من طقس الفترة المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية العراقية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطولاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة الأسبوع المقبل.

وقالت الأرصاد العراقية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الطقس ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً ممطراً في أقسامها الشرقية ويتحسن تدريجياً قبل الظهر كما يتشكل الضباب صباحاً، ويزول تدريجياً.

أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، ولا تغير في درجات الحرارة.

وأضاف أنه في يوم الأحد سيكون الطقس صحواً ويتحول تدريجياً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد.



وأشارت الأرصاد العراقية إلى أن الاثنين المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق.



وأوضح أن الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد.