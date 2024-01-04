جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد الأسرى لدى المقاومة لـ136 شخصا

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الخميس، إن 3 إسرائيليين كانوا مفقودين تبين أنهم محتجزون في غزة ليرتفع الإجمالي إلى 136 محتجزًا.

وأضاف وزير دفاع إسرائيل يوآف جالانت، إن قواته تعيد تنظيم نفسها بهدف تنفيذ ضربات جوية بغزة.

وأكد وزير الحرب الإسرائيلي أنهم يستعدون لوضع خطط مستقبلية تمكنهم من توجيه الأعمال المدنية في قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أن فرق عمل متعددة الجنسيات ستكون مسؤولة عن إعادة إعمار غزة.

وارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني إلى 22.438 شهيدا و57.614 مصابا.

وأعلنت وزارة الصحة غزة اليوم، الخميس، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 مجزرة في حق العائلات راح ضحيتها 125 شهيدا و318 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 44 جنديا في المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم، ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى 2290 شخصا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.