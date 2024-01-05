إعلام عبري: حزب الله لن يصمت وسيرد على اغتيال الشهيد صالح العاروري

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن حزب الله قد يهاجم أهدافا إسرائيلية في الخارج ردا على اغتيال صالح العاروري.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، الثلاثاء الماضي، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في ضربة إسرائيلية جوية استهدفت مقرا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأكدت حركة حماس "اغتيال" القيادي في الحركة صالح العاروري في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، مع اثنين من قادة كتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس.

وبحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت مكتبا لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل.